Net zoals de vorige editie, kan Velofollies in 2024 opnieuw rekenen op de volledige fietsmarkt die zich presenteert op dit gekende evenement. Bewonder het nieuwste assortiment racefietsen, MTB's, gravelbikes, trekkingfietsen, hybrides, e-bikes, retrobikes en zelfs bakfietsen. Maar dat is nog niet alles, want naast het uitgebreide aanbod van tweewielers zijn er ook tal van standen met kledij, fietsreizen, voeding en accessoires.

Deze editie van Velofollies legt de nadruk op sportiviteit, met een speciale focus op de explosieve groei van de gravelbike. Beleef de passie voor fietsen tot in de kern, want op Velofollies staat de totaalervaring centraal. En alsof dat nog niet genoeg is, kunnen bezoekers zich verheugen op ontmoetingen met enkele grootheden uit het wielermilieu. Niemand minder dan Alberto Contador, Greg Van Avermaet, Jan Bakelants en André Greipel zullen aanwezig zijn voor interviews, meet & greets, en zelfs aan de Vive-le-Velo tafel van Karl Vannieuwkerke.