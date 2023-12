"Ik vind het echt fantastisch", spreekt graaf Frédéric du Parc opgetogen over Kerstmagie op zijn kasteeldomein. "Het maakt de mensen blij en het zorgt voor kleur. Het is Walt Disney thuis." Kerstmagie is vrijdagavond van start gegaan in acht kastelen in Vlaanderen. In West-Vlaanderen zit enkel het kasteel du Parc in het fonkelende kerstjasje. De theaterspelers en -speelsters volgen op elke locatie hetzelfde scenario maar ieder team pakt de decoratie anders aan. De voorstellingen van Kerstmagie in Vlamertinge lopen nog tot en met dinsdag 26 december.