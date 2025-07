Op vrijdag start Zilleghem Folk terug rond de middag. Augustijn Vermandere is al meteen een schitterende naam om de grote tent vol ambiance te krijgen. Na Augustijn Vermandere komen op vrijdag verder nog Finn Collinson, The Quest, New Valley String Band, The Kings of Connaught en Duo Bucsan/Gielen langs.

Op zaterdag om 11u start Erik Wille de festivaldag. De Garre van Kornee, EmBRUN en Didier Laloy & Friends volgen. Variomatic is de afsluiter op het buitenpodium.

Op zondag starten kan je vroeg uit de veren, met om 10u30 een folkmis in de Kerk van Loppem. Artiesten van dienst zijn Ultreya.

Meer info over de line-up van het festival kan je hier vinden.