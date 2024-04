Geniet van de GR8 car show in Kortrijk

Niet zomaar een tuningshow of zondagse meeting, maar de meest gevarieerde autoshow die ons land nog rijk is. 39.000 overdekte vierkante meters (nu nóg groter!), tot in elke hoek gevuld met de mooiste vierwielers.

Niet alleen de toppers uit de ons omringende landen, maar ook het hoge Noorden en het zonnige zuiden vaardigen hun mooiste wagens af naar Kortrijk. Naast een onwaarschijnlijke collectie top tuningwagens, vind je er ook oldtimers, muscle cars, movie-cars en een prijzige verzameling hyper exclusieve sportwagens.