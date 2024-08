Een Ode aan Ensor en Creativiteit

Ook dit jaar bieden de Paulusfeesten een gevarieerde en unieke mix van muziek, straattheater en kinderanimatie. Marionettentheater Kallemoeie brengt tijdens de feesten in samnespraak met de Paulusfeesten twee extra voorstellingen van hun productie "Tjèmenes mensen... ier is Ensor" in hun Marionettentheater in de Kallemoeiekelder.



De Paulusfeesten zijn een eigenzinnig stadsfeest voor liefhebbers van muziek en straattheater, waar ontmoetingen centraal staan. Het aanbod is gevarieerd en spreekt jong en oud aan, met respect voor de vijftigjarige tradities. Het festival biedt een podium voor acts met een eigen geluid, waar goede tributebands welkom zijn, maar de focus ligt op authentieke muziek. Thematische optredens, gekke aankleding en verrassend straattheater maken het feest compleet.

Ook het straattheater staat dit jaar in het teken van Ensor. Had Ensor de Paulusfeesten gekend, dan was hij een trouwe bezoeker geweest. Vooral het straattheater had hem zeker aangesproken. Als Oostendenaar en kunstenaar met een eigenzinnige stijl, past hij perfect bij de sfeer van de Paulusfeesten.