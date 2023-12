Vanaf 8 december tot en met 26 december transformeren 8 adembenemende kastelen doorheen België zich in een magisch winterkasteel.

West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Namen worden het decor van deze zintuiglijke wandeling.

Laat je verwonderen door fonkelende lichtjes, sfeervolle decoraties en een onmiskenbare kerstsfeer. Wandel langs feeëriek verlichte paden, bewonder prachtig versierde kamers en laat je betoveren door de warme gloed van de feestdagen. Geniet daarna nog samen met vrienden en familie van een hartverwarmend moment in onze winterbar en creëer zo een onvergetelijke herinnering.



Maak je klaar voor een onvergetelijke reis door de kerstsfeer, waar elke hoek een nieuw wonder onthult en waar magie echt tot leven komt. Kerstmagie 2023, een feestelijk spektakel dat de magie van het seizoen in al zijn pracht viert!