Het festival kan naar jaarlijkse gewoonte rekenen op een heel toegankelijke en toffe line-up. Van Camille tot Metejoor, Mama's Jasje, Les Truttes... Het wordt ongetwijfeld opnieuw een editie om u tegen te zeggen.

Op vrijdag, zaterdag én zondag kan je gratis naar zowat alle concerten van het festival in Koekelare. Voor de concerten op maandag zijn er nog tickets beschikbaar via de website.

De place to be? De feesttent op het Sint-Maartensplein in Koekelare. Meer info kan je op de website van Koekelare Leeft vinden.