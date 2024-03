Landschapspark Zwinstreek omvat een uniek kustpolderlandschap, en strekt zich uit over de gemeenten Brugge, Damme en Knokke-Heist, maar ligt ook deels in Oost-Vlaanderen en Nederland. De parken kunnen een investeringsproject indienen om hun toeristische troeven verder uit te bouwen. Het kan gaan om betere fiets- en wandelroutes, maar ook om extra onthaalpunten of picknickplaatsen in het gebied. De eenmalige subsidie komt bovenop de jaarlijkse steun van 600 000 euro.