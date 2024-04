Het jong werd geboren in een van de nesten aan de ooievaarstoren in het park. De voorbije jaren werden de jongen meestal pas eind april of begin mei geboren. Het is dus opmerkelijk dat het eerste kuiken nu al het daglicht ziet. Vermoedelijk is de vroege geboorte te wijten aan de zachte winter. Het Zwin verwacht de komende dagen trouwens nog meer geboortes van ooievaartjes.