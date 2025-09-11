“Zwemdoelen verlagen was geen goeie zaak”: Kustredders waarschuwen voor gevaren van de Noordzee ondanks rustige zomer
De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen waarschuwt ook nu nog voor de gevaren van de Noordzee. Sinds deze week staan er nergens nog strandredders, maar er komen wel enkele warme dagen aan. Zwemmen aan het strand is overal verboden.
Volgens voorzitter Wim Demeester blijft er werk aan de winkel: “De kennis en zwemvaardigheid van heel wat strandbezoekers is helaas niet op peil. Veel mensen overschatten hun eigen zwemvaardigheid en gaan in het water terwijl ze nauwelijks kunnen zwemmen. Combineer dit met de gevaren van de zee en dan is het wachten tot het verkeerd gaat.”
Afgelopen zomer liep het aantal verloren kinderen terug van 1.165 vorig jaar naar 762 dit jaar. De meeste interventies waren relatief klein, al waren ongeveer 130 ingrepen ernstig. De redders moesten ook 585 keer tussenkomen.
Verlaagde zwemdoelen onderwijs
IKWV kijkt naar het onderwijs om de zwemvaardigheid van mensen te verbeteren. "We kijken hiervoor naar het onderwijsveld en vragen hen hier dringend actie in te ondernemen. Het verlagen van de zwemdoelen heeft zeker geen goed gedaan."