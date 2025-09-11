Volgens voorzitter Wim Demeester blijft er werk aan de winkel: “De kennis en zwemvaardigheid van heel wat strandbezoekers is helaas niet op peil. Veel mensen overschatten hun eigen zwemvaardigheid en gaan in het water terwijl ze nauwelijks kunnen zwemmen. Combineer dit met de gevaren van de zee en dan is het wachten tot het verkeerd gaat.”

Afgelopen zomer liep het aantal verloren kinderen terug van 1.165 vorig jaar naar 762 dit jaar. De meeste interventies waren relatief klein, al waren ongeveer 130 ingrepen ernstig. De redders moesten ook 585 keer tussenkomen.

