Zwem­bad Ieper blijft dicht: water niet op tem­pe­ra­tuur door lek”

Zwembad Ieper

Het zwembad van Ieper is tijdelijk gesloten, door een technisch probleem. Al zeker tot morgenmiddag kan je er niet zwemmen.

Het zwembad van Ieper ging maandagmiddag dicht, door een technisch probleem. "Er zit een lek in het doorstroomsysteem dat het zwembadwater op temperatuur brengt," zegt schepen van sport Peter De Groote. "Het water blijf daardoor koud en dat maak het onaangenaam om te zwemmen."

Een gespecialiseerde firma is nu op zoek naar een oplossing voor het probleem. "Wellicht al tot minstens morgenmiddag blijft het zwembad dicht," zegt De Groote. "Krijgen we het zwembadwater tegen dan weer op temperatuur, dan kan het zwembad weer open."

