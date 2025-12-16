Sinds 2015 is het kustwachtvliegtuig uitgerust met de sensor aanvankelijk om de uitstoot van zwaveloxiden op te volgen, maar sinds 2021 kwam zwarte koolstof op de radar.

Zwarte koolstof - in het Nederlands ook vaak 'roet' genoemd - is een categorie van fijne deeltjes voornamelijk afkomstig van de onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen zoals fossiele brandstoffen (diesel en steenkool), biomassa (hout) en biobrandstoffen.

Impact

In juni van dit jaar publiceerde het luchttoezichtteam een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift 'Atmosphere' over de zwartekoolstofuitstoot van scheepsverkeer in de zuidelijke Noordzee en het Engels Kanaal. Dat gebeurde op basis van 886 metingen in de periode van 2021 tot 2024, bovendien het eerste wetenschappelijke onderzoek van die omvang gerealiseerd in de maritieme gebieden van België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De voorlopige resultaten tonen dat die uitstoot hoger is dan eerder werd aangenomen. De fijne deeltjes hebben een impact op de gezondheid van de bevolking, en dragen aanzienlijk bij aan de klimaatverandering.

De uitstoot van zwarte koolstof door de scheepvaart is nog niet gereguleerd, hoewel er sinds 2011 discussies aan de gang zijn. Die discussies vinden plaats binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties. Sinds 26 november 2025 is België lid van die IMO-raad.