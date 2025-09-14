22°C
Dentergem

Zwa­re kop-staart­bot­sing in Den­ter­gem: drie motor­rij­ders gewond bij ongeval

Een kop-staartbotsing op de weg tussen De Verre Ginste en Wakken in Dentergem heeft deze middag geleid tot zware verwondingen bij drie motorrijders. Het ongeval ontstond toen een bestelwagen stopte om linksaf te slaan en een achteropkomende auto merkte dit te laat op, waardoor de bestelwagen op het andere rijvak terechtkwam. Op dat moment passeerde een groep van ongeveer 12 motorrijders, de Pluche Patrol, die hierdoor betrokken raakten.

De groep was die dag gestart met een rondrit vanuit Oostende. Veiligheid stond altijd voorop, met lichtere motoren en minder ervaren rijders vooraan, en de meer ervaren motorrijders achteraan.

Buiten levensgevaar

De betrokken motorrijders waren het erover eens dat het ongeval veel ernstiger had kunnen aflopen. Ondanks de zware verwondingen is er nog geen sprake van levensgevaar, maar het incident benadrukt het gevaar van onverwachte verkeerssituaties, vooral bij nat wegdek en in groepen rijden.

Ongeval

