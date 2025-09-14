Een kop-staartbotsing op de weg tussen De Verre Ginste en Wakken in Dentergem heeft deze middag geleid tot zware verwondingen bij drie motorrijders. Het ongeval ontstond toen een bestelwagen stopte om linksaf te slaan en een achteropkomende auto merkte dit te laat op, waardoor de bestelwagen op het andere rijvak terechtkwam. Op dat moment passeerde een groep van ongeveer 12 motorrijders, de Pluche Patrol, die hierdoor betrokken raakten.