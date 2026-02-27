15°C
Zwa­re brand woedt in De Pan­ne, gemeen­te stuurt be-alert uit

In De Panne woedt een zware brand in de Zwartenhoekstraat. Veel info is er wel nog niet, maar er is wel van ver een rookpluim te zien.

De brand in de Zwartenhoekstraat brak uit kort voor half twee, vermoedelijk in een handel in kachels en haarden. Brandweerzone Westhoek meldt een uitslaande brand.

De Panne heeft ook een BE-alert uitgestuurd om mensen in de buurt te vragen om ramen en deuren dicht te houden.

Er zit mogelijk asbest in het dak van de loods. Dat zorgt ook voor alertheid in Plopsaland, verderop. De rookpluim trekt momenteel over het pretpark.

