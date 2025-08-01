Zware brand vernielt woning in Oedelem, brandweer is nog op zoek naar bewoonster
In Oedelem is de brandweer op zoek naar een vrouw die wellicht nog in haar woning aanwezig was toen er brand uitbrak. Het vuur ontstond afgelopen nacht in de woning in de Knesselarestraat. De straat is voorlopig nog afgesloten.
Het is een buurtbewoner die vanmorgen vroeg de brand opmerkt in de Knesselarestraat. De hulpdiensten komen snel ter plaatse en kunnen het vuur tegen 8 uur onder controle krijgen.
Er wordt nu met man en macht gezocht naar de bewoonster. "Het gaat om een dame van het jaar 1948. Het is ook niet duidelijk of ze effectief in de woning aanwezig is", vertelt burgemeester Jos Sypré.
Straat afgesloten
"Met kranen proberen ze een gat in de zijgevel te maken, zodat de brandweer beter kan zoeken." De Knesselarestraat in het centrum van Oedelem - tussen de Kleiputstraat en de Oudezakstraat - blijft daardoor afgesloten. Het verkeer moet omrijden via de Schipperstraat, Hoornstraat, Akkerstraat en Beernemstraat.
De bushaltes Oedelem Steenoven, Driepikkel, Hoogstraat en Kleiputstraat worden tijdelijk niet bediend.