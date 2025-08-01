Het is een buurtbewoner die vanmorgen vroeg de brand opmerkt in de Knesselarestraat. De hulpdiensten komen snel ter plaatse en kunnen het vuur tegen 8 uur onder controle krijgen.

Er wordt nu met man en macht gezocht naar de bewoonster. "Het gaat om een dame van het jaar 1948. Het is ook niet duidelijk of ze effectief in de woning aanwezig is", vertelt burgemeester Jos Sypré.

