Het vuur is ontstaan op een landbouwbedrijf in de Egaalstraat. De dikke rookpluim is kilometers ver te zien.

"Het gaat om een bedrijf van legkippen", zegt een woordvoerder van Fluvia. "Veel informatie is er momenteel nog niet. Onze hulpdiensten zijn druk bezig. Volgens de eerste info gaat het om een brand die dreigt over te slaan naar een magazijn. Gelukkig is niemand binnen", zegt Fluvia.



Op sociale media circuleren al heel wat foto's & filmpjes van de brand.

Later meer