Roeselare

Zwa­re brand in rij­huis in Roe­se­la­re, vuur is moge­lijk aangestoken

Er heeft een zware brand gewoed in een rijhuis in Roeselare, in de Diksmuidsesteenweg. Niemand raakte gewond maar de politie onderzoekt of de brand is aangestoken.

De brandweer van Brandweerzone Midwest werd kort na 2 uur opgeroepen. Toen de brandweer aankwam stond de benedenverdieping al in brand, de vlammen sloegen door het raam naar buiten. 

In het huis woont een Kosovaars gezin, maar op dat moment was niemand thuis. De bewoners van een aanpalend huis werden uit voorzorg geëvacueerd.

Onderzoek naar brandstichting

Het vuur is mogelijk aangestoken, een branddeskundige van het parket onderzoekt dat nu. De politie startte een onderzoek en controleerde onder meer nummerplaten in de buurt. Tijdens de interventie was de Diksmuidsesteenweg plaatselijk afgesloten voor het verkeer.

De redactie
