Even voor 21 uur zondagavond werd de brandweer opgeroepen voor een rookontwikkeling in een appartementsgebouw in Bredene. Eenmaal ter plaatse bleek het al snel om een uitslaande brand te gaan. De vlammen sloegen uit het raam van de flat in de Kapelstraat. De vlammenzee was enorm. De oorzaak van de brand werd meteen ook duidelijk. Twee jonge Duitse mannen wilden frieten bakken, maar gebruikten een pot olie in plaats van een frietpot.

Enkele tientallen mensen werden geëvacueerd in afwachting van de bluswerken. Het getroffen appartement is volledig uitgebrand. Er wordt nu gekeken of er schade is in de omliggende appartementen. Al minstens twee appartementen zijn onbewoonbaar.