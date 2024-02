In de Zillebekestraat, tussen Zandvoorde (deelgemeente van Zonnebeke) en Zillebeke, is zondag kort na de middag een man zwaargewond geraakt. De wagen van de man kwam na een klap tot stilstand tegen een duiker. De bestuurder, een man van 22 uit Zonnebeke, is zwaargewond maar stabiel.

De wagen, een Mercedes A180, kwam uit de richting van Zillebeke. In een bocht in de Zillebekestraat ging het fout. De wagen kwam om nog ongekende reden eerst op het andere rijvak en uiteindelijk in de graskant terecht.



Daar knalde de wagen tegen een verkeersbord, dat waarschuwde voor een bocht naar rechts. De auto kwam pas verderop tot stilstand, na een zware klap, tegen een duiker, vlakbij een boerderij.



De bestuurder probeerde de deur van de wagen te openen, maar dat lukte hem niet. De brandweer van de zone Westhoek kwam ter plaatse en moest de volledige linkerzijde van de wagen openknippen. De bestuurder is overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis maar is stabiel.