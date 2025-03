De buren van het slachtoffer verwittigden de avond van 4 december 2022 de hulpdiensten. De klein- en pleegdochter van Heidi Braye had immers verteld dat oma door Mohammed gestoken was met een zwaard. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar konden enkel vaststellen dat de vijftiger inderdaad met een sierzwaard om het leven was gebracht. Bijna gelijktijdig werd Mohammed Z. gearresteerd. De man had ondertussen aan meerdere mensen verteld dat hij zijn vrouw had vermoord.