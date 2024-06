"Vorig jaar gaf het stadsbestuur aan dat ze geen verbod wilde invoeren zolang de wegenwerken in de Gentstraat in Meulebeke niet voltooid zijn," zegt Bekaert. "Het gemeentebestuur van Meulebeke was bezorgd voor de bereikbaarheid van haar bedrijventerreinen."

"Die werken zijn intussen voltooid," zei Simon Bekaert op de Tieltse gemeenteraad donderdagavond. "Bovendien geeft ook het gemeentebestuur van Meulebeke nu zijn fiat."

De meerderheid gaat nu effectief akkoord, en voert het verbod op zwaar verkeer in het centrum in vanaf het najaar.