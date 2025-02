Op de E40 in Loppem is vanmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed in op drie andere voertuigen. De snelweg was een tijd afgesloten richting de kust en dat veroorzaakte een lange file. Eén persoon raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis. Ook een zwangere vrouw werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 10u30 kan het verkeer deels weer passeren richting kust.