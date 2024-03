Rond 16u reed een Volkswagen Golf vanuit Ieper richting WIjtschate, maar in de Rijselstraat liep het fout. De bestuurder verloor de controle in een bocht naar rechts en botste hard tegen een boom aan de rechterkant van de weg. Daarna belandde de wagen aan de andere kant van de weg in de gracht.

Één van de twee inzittenden, een jonge Fransman, werd hierbij uit de auto geslingerd en verkeert in levensgevaar. Hij werd overgebracht naar het AZ Delta in Rumbeke. Het andere slachtoffer moest bevrijd worden door de brandweer.