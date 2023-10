Het ongeval gebeurde rond 19 uur. Het was al donker en hard aan het regenen. Twee mannen van 25 en 22 uit Oostende staken op het zebrapad de Torhoutsesteenweg over, ter hoogte van de Mariakerkelaan. Ze werden daarbij aangereden door een auto. Beide mannen raakten gewond. De Oostendenaar van 25 is in levensgevaar.

Wat er precies is misgelopen, is nog niet bekend. De chauffeur van 54 uit Gistel die de twee mannen aanreed, had alleszins niet gedronken.