Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
In Beveren bij Roeselare is rond 10 uur een motorrijder omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hij reed achteraan in op een vrachtwagen. Het slachtoffer is een jongeman van 19 jaar uit Hooglede.
Het ongeval gebeurde rond tien uur vanmorgen op de Roeselaarse ring R32.
Aan het kruispunt met de Beversesteenweg stond de vrachtwagen stil voor het rode licht. De motorfietser heeft dat wellicht te laat gezien en botste op de vrachtwagen, alle hulp komt te laat. Het gaat om een jongeman van 19 jaar uit Hooglede.
De ringweg R32 is een tijdlang afgesloten richting de snelweg E403.
© Google Maps
