Zwaar onge­val aan afrit Adi­n­ker­ke zorgt voor lan­ge file rich­ting Frankrijk

Ongeval Adinkerke aug

Op de E40 richting Frankrijk, ter hoogte van de afrit Adinkerke, gebeurde zaterdagochtend een zwaar verkeersongeval. Volgens de eerste berichten gaat het om een kop-staartbotsing, mogelijk veroorzaakt doordat een wagen inreed op de file richting Plopsaland.

Bij het ongeval waren zeker drie voertuigen betrokken. In één voertuig zat een persoon gekneld. Er vielen drie gewonden, waarvan minstens één zwaar. Vier ambulances en de MUG-dienst van AZ West snelden ter plaatse.

De afrit naar onder andere Plopsaland werd afgesloten. Verkeer kon enkel passeren via de linkerrijstrook, wat voor een lange file zorgde in de richting van Frankrijk. De afrit blijft dicht tot na de takelwerken.

