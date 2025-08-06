Bij het ongeval waren zeker drie voertuigen betrokken. In één voertuig zat een persoon gekneld. Er vielen drie gewonden, waarvan minstens één zwaar. Vier ambulances en de MUG-dienst van AZ West snelden ter plaatse.

De afrit naar onder andere Plopsaland werd afgesloten. Verkeer kon enkel passeren via de linkerrijstrook, wat voor een lange file zorgde in de richting van Frankrijk. De afrit blijft dicht tot na de takelwerken.