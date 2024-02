Zaterdag verhuizen alle zusters – nog tien in totaal - naar hun nieuwe stek. De voorbereidingen begonnen al twee jaar gelden, maar toch is het een emotioneel afscheid. “We hebben hier veel beleefd: mooie momenten, triestige momenten. Feesten, grote feesten… We zouden moeten renoveren en hebben gezegd: daar beginnen we niet aan. Het is veel te kostelijk en we zouden het niet kunnen, we zijn maar met zoveel zusters meer”, vertelt zuster Lucrese.

Zuster Lucrese is met haar 64 jaar de jongste zuster van het klooster. Ze kwam er aan in 1977 en de voorbije 45 jaar zijn er geen novices meer bijgekomen. Vooral de oudere zusters zien op tegen een verhuizing, maar de jongere bewoners kijken vol spanning uit naar hun nieuwe stek zonder trappen.