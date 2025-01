Of de Amerikanen Kasteelbier links laten liggen en kiezen voor hun eigen 'Belgian Style'-bieren valt nog af te wachten. Mogelijk heeft de brouwerij wel nog een extra troef achter de hand. "We hebben ons eigen importbedrijf in Amerika, waardoor we flexibeler zijn in onze prijszetting."

In 2022 exporteerden West-Vlaamse bedrijven nog voor 1,5 miljard euro aan producten naar de Verenigde Staten.