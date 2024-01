De toepassingen vermijden dat bewoners op het platteland afvalwater rechtstreeks in de natuur lozen. Op sommige afgelegen plekken ontbreekt een rioleringssysteem. Vlaams minister voor onder meer Landbouw en Innovatie Jo Brouns kwam vrijdag kijken hoe het waterzuiveringssysteem in zijn werk gaat. “Eén miljoen Vlamingen hebben vandaag nog altijd geen aansluiting op de riolering”, aldus Brouns. “Hier zou men nog 7 jaar moeten wachten alvorens het gebied waar het over gaat aangesloten wordt op het rioleringsnet.”

Vorig jaar sleepte het project van HelloWater een Henry Van de Velde Award in de wacht in de categorie ‘Environment’.