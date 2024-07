Zotte maandag, dat is niet alleen carnaval in de zomer, maar een groot volksfeest voor de inwoners van Pittem en omstreken. Na eerder Rik Verheye, is het dit jaar aan acteur en muzikant Wim Willaert. "Zot, zot, zot, ongelofelijk," reageert Willaert als hij het feestgedruis in Pittem ziet. "Ik vind dat het wettelijk moet verplicht worden in elke gemeente dat alle verenigingen samen een Zotte Maandag moeten organiseren. Dit is niet normaal!"