Volgens de erfgoedkoepel blijft fysieke raadpleging essentieel, ondanks verdere digitalisering. “Niet alles kan of zal digitaal beschikbaar zijn. Zonder toegang tot de bronnen komt kwalitatief onderzoek in het gedrang”, klinkt het.

De organisatie, die veertig heemkundige kringen vertegenwoordigt, trok eerder al aan de alarmbel bij minister Vanessa Matz. Het Rijksarchief zelf wil graag in Kortrijk blijven, maar een oplossing blijft uit. “Een langdurige sluiting zou een zware klap zijn voor iedereen die lokaal of regionaal historisch onderzoek verricht”, besluit Heemkunde West-Vlaanderen.