De weergoden waren Veurne dit jaar wel gunstig, na een uitgeregende editie van vorig jaar konden de toeschouwers zondagnamiddag de stoet beleven onder een stralende zon. Op de laatste zondag van juli trekken figuranten en boetelingen door het centrum van de stad.

Het centrale thema van de boetprocessie is het lijdensverhaal van Jezus Christus. In het begin komen scènes uit het Oude Testament. De figuranten brengen teksten waarin vaak vooruit gewezen wordt naar het verlossende lijden van Christus. Ook in de scènes uit het begin van het Nieuwe Testament is dit het geval. Het hoogtepunt is de uitbeelding van het lijden en de dood van Christus. Net als Christus dragen honderden boetelingen in de processie ook een kruis.