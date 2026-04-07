De voorbije jaren werd het dossier grondig voorbereid. In 2024 werden de kisten met de stoffelijke resten van de soldaten tijdelijk overgebracht naar de commandobunker in Zandvoorde (Zonnebeke), waar ze onder gelijkwaardige klimatologische omstandigheden bewaard worden.

Het restauratieontwerp kwam tot stand in nauw overleg tussen het lokaal bestuur, de architect en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Intussen is het bestek, na goedkeuring door de gemeenteraad, gepubliceerd en loopt de procedure voor de aanstelling van een aannemer. De effectieve werken komen daarmee steeds dichterbij.

Unicum

Schepen van erfgoed, Joachim Jonckheere, benadrukt het belang van het project. “Met deze premie van minister Weyts en de Vlaamse Overheid kunnen we de Heldencrypte restaureren en herstellen naar haar oorspronkelijke, ontworpen staat uit het begin van de jaren 1920. Dit monument is een unicum in Vlaanderen en maakt deel uit van het wandelnetwerk dat veel bezoekers naar Zonnebeke brengt. We zijn bijzonder dankbaar voor deze steun voor ons waardevol erfgoed.”