Rond twintig voor vijf 's avonds reed Deleu via Broodseinde richting Beselare, waar hij woont, en was verrast door een bestelwagen die uit de andere richting kwam en van z’n rijvak afweek, naar links. De schepen probeerde een aanrijding te vermijden en week ook uit, naar rechts.

De bestelwagen ramde echter zijn Audi ter hoogte van de linkerachterdeur. Door de klap tolde de Audi om z’n as en botste met de achterzijde tegen een boom. Het voertuig kwam nadien half op de rijweg tot stilstand.