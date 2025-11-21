Zonnebeekse schepen lichtgewond na aanrijding door zwaar dronken bestuurder
Bij een zwaar ongeval langs de Beselarestraat in Zonnebeke is donderdagavond, iets voor 17 uur, de Zonnebeekse schepen van mobiliteit Frans Deleu (67) lichtgewond geraakt. Zijn wagen is total loss. Deleu werd aangereden door een bestelwagen. De bestuurder van die bestelwagen was overduidelijk onder invloed van drank. Zijn rijbewijs is meteen voor vijftien dagen ingetrokken.
Rond twintig voor vijf 's avonds reed Deleu via Broodseinde richting Beselare, waar hij woont, en was verrast door een bestelwagen die uit de andere richting kwam en van z’n rijvak afweek, naar links. De schepen probeerde een aanrijding te vermijden en week ook uit, naar rechts.
De bestelwagen ramde echter zijn Audi ter hoogte van de linkerachterdeur. Door de klap tolde de Audi om z’n as en botste met de achterzijde tegen een boom. Het voertuig kwam nadien half op de rijweg tot stilstand.
Zwaar onder invloed van drank
De beide inzittenden konden op eigen kracht hun voertuig verlaten. Ze werden uit zekerheid afgevoerd naar het Jan Ypermanziekenhuis. De Mercedes Vito die het ongeval veroorzaakte, bleef wat verderop staan in het midden van de straat. “De bestuurder was zo stevig onder invloed van alcohol dat z’n rijbewijs voor 15 dagen moest ingetrokken worden”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van de politiezone Arro Ieper.