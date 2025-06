Vooral plastic is een bedreiging voor het ecosysteem. De Propere Strandlopers gingen dit weekend al op pad, want na een tropische dag ligt het strand bezaaid met blikjes, verpakkingen, pampers, kapotte stoeltjes, luchtmatrassen …

“Ik denk dat we iets van een 600 liter zullen hebben opgehaald vandaag. Dat is best veel”, aldus Tiemen. Ondanks campagnes en herinneringen zien de vrijwilligers geen vooruitgang op het strand. “De hopen zien er over het algemeen altijd hetzelfde uit. Elk seizoen opnieuw. Echte verbetering hebben we nog niet gezien, helaas”, vertelt Klaas Vanhecke.