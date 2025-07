Al voor de derde keer is er in De Speeldoze in Blankenberge een zomerschool: bedoeld voor kinderen met een taalachterstand in het kleuter- en basisonderwijs. “Omgevingsonderzoek wees uit dat een derde van de kinderen in het kleuter- en basisonderwijs niet het Nederlands als thuistaal heeft,” zegt schepen van Onderwijs Dennis Monte.