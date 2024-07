Vandaag zijn de zomerkoopjes gestart. Kledingzaken hopen om een inhaalbeweging te maken, want door het slechte weer was het voorjaar een tegenvaller. De Mode Unie berekende dat de verkoop met ruim 11 procent is gedaald. Gemiddeld zijn de kortingen vandaag 30%, maar het is vooral wachten op de zon, want de zomerartikelen blijven vooralsnog in de rekken hangen.