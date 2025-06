Duizenden bezoekers kwamen er proeven van nieuwe creaties en vergeten klassiekers. Wat hen vooral aanspreekt zijn authentieke producten met minder suiker, gemaakt met ingrediënten van eigen bodem. Zo kon men onder meer kennismaken met de Kemmelse Gaperstaart, een taartje op basis van peren, honing uit Heuvelland en bloem van de Lijstermolen. “Toen ik begon als bakker gebruikten we 200 gram suiker per liter room. Nu is dat nog 40 à 50 gram,” zegt bakker Philippe Soens, die de Gaperstaart speciaal voor de Zoetemarkt maakt. “De mensen letten daar echt op.”