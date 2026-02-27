16°C
Nieuws
Kortrijk Zwevegem

Zo zien roton­de Cow­boy Henk en de roton­de aan Evolis in Kort­rijk en Zwe­ve­gem er straks (wel­licht) uit

N8 01

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft samen met Kortrijk en Zwevegem het aangepaste ontwerp voorgesteld voor de herinrichting van de Oudenaardsesteenweg (N8) en de rotondes Cowboy Henk en Evolis. Zo’n 250 buurtbewoners kwamen het plan inkijken.

De drukke verbindingsweg rond Kortrijk-Oost wordt grondig aangepakt om files en onveilige situaties voor fietsers aan te pakken. Nu staat het verkeer daar in de spits vaak lang stil, fietsers hebben geen veilige route meer en de buurt heeft last van files en sluipverkeer.

Rotonde Cowboy Henk wordt een turborotonde met bypasses en rotonde Evolis wordt omgevormd tot een kruispunt met slimme verkeerslichten en fietstunnels.

N8 01

Ook komen er busbanen, een nieuwe verbindingsweg en een heringerichte carpoolparking. Het project moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer voor alle weggebruikers.

Een finaal ontwerp is het nog niet, benadrukt Wegen en Verkeer: reacties tijdens het infomoment proberen ze nog te verwerken in het definitief ontwerp.

