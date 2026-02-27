Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft samen met Kortrijk en Zwevegem het aangepaste ontwerp voorgesteld voor de herinrichting van de Oudenaardsesteenweg (N8) en de rotondes Cowboy Henk en Evolis. Zo’n 250 buurtbewoners kwamen het plan inkijken.
De drukke verbindingsweg rond Kortrijk-Oost wordt grondig aangepakt om files en onveilige situaties voor fietsers aan te pakken. Nu staat het verkeer daar in de spits vaak lang stil, fietsers hebben geen veilige route meer en de buurt heeft last van files en sluipverkeer.
Rotonde Cowboy Henk wordt een turborotonde met bypasses en rotonde Evolis wordt omgevormd tot een kruispunt met slimme verkeerslichten en fietstunnels.
Ook komen er busbanen, een nieuwe verbindingsweg en een heringerichte carpoolparking. Het project moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer voor alle weggebruikers.
Een finaal ontwerp is het nog niet, benadrukt Wegen en Verkeer: reacties tijdens het infomoment proberen ze nog te verwerken in het definitief ontwerp.