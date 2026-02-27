De drukke verbindingsweg rond Kortrijk-Oost wordt grondig aangepakt om files en onveilige situaties voor fietsers aan te pakken. Nu staat het verkeer daar in de spits vaak lang stil, fietsers hebben geen veilige route meer en de buurt heeft last van files en sluipverkeer.



Rotonde Cowboy Henk wordt een turborotonde met bypasses en rotonde Evolis wordt omgevormd tot een kruispunt met slimme verkeerslichten en fietstunnels.

