Zo nam Kjenta Vangampelaere afscheid van kijkers Focus & WTV
Met een emotioneel slotwoord heeft Kjenta Vangampelaere afscheid genomen van de kijkers van Focus & WTV. Kjenta verlaat de zender en kiest voor een nieuwe wending in haar carrière. "Wat een eer was dit om te doen."
Kjenta Vangampelaere begon vier jaar geleden als journalist op de redactie van Focus & WTV, en werd een jaar later al nieuwsanchor. Maar aan dat verhaal komt nu een eind, zei ze op het einde van haar laatste uitzending: "Dankbaar voor alle kansen kies ik nu voor een ander pad, met veel passie en zin om onze grote wereld verder te ontdekken. Soms loopt het leven anders dan gepland, en dan moet je vooral trouw blijven aan jezelf en durven springen."
De laatste woorden waren voor de kijker, collega's en familie: "Wat een eer was het om dit te mogen doen. Ik wil graag jou, als kijker, bedanken. Dank je wel om te kijken naar regionale televisie, blijf dat vooral ook doen. Dank je wel aan iedereen die ik mocht ontmoeten en waarmee ik mocht samenwerken de voorbije jaren. Ook het Focus en WTV-team: dank je wel om in mij te geloven. En dank je wel aan de mensen die me dierbaar zijn, om me altijd te steunen in de keuzes die ik maak."