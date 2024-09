Radio Zenith bestaat 45 jaar, maar de kans is groot dat je er nog nooit een minuut van hebt gehoord. Dat komt omdat het een ziekenhuisomroep is, in AZ Sint-Lucas in Brugge. Bijna dertig vrijwilligers brengen de klok rond entertainment voor de patiënten. Voor deze verjaardag doen ze dat zelfs 45 uur aan een stuk.