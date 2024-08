Wie honger heeft, kan genieten van verschillende plaatselijke streekproducten. De toegang tot het park is gratis. De Wijnfeesten in Heuvelland zijn een sfeervol begrip in de regio: gezellig kuieren tussen wijnstandjes en ook proeven van streekproducten.

Ook Jean-Pierre Six is van de partij. De nu 75-jarige wijnbouwer is de pionier van de Heuvellandse wijnbouw. 28 jaar geleden plantte hij zijn eerste druivenranken. Zijn kinderen Katrien en Ward zetten ondertussen zijn werk verder in hun wijndomein Monteberg.