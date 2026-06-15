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Wevelgem

Zeven kop­pels geven elkaar het jawoord op opval­len­de trouwdatum

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Zeven koppels zijn vandaag getrouwd in Wevelgem. De datum van vandaag, 20/06/2026, bleek daarbij een belangrijke reden om net nu in het huwelijksbootje te stappen.

"Ik stond in de douche en ze waren op de radio bezig over die datum. Ik dacht: dat is inderdaad een mooie datum. Zo is het gekomen dat we die datum hebben gekozen", zegt bruid Lovely Vermeulen. Bruidegom Mathieu Delrue vult aan: "voor mij is het handig om de datum te blijven onthouden".

Volgende week opnieuw

Volgens eerste schepen Kevin Defieuw is ook volgende week vrijdag een populaire trouwdag. "Op 26 juni trouwen nog eens zes koppels in de gemeente. Volgend jaar is er opnieuw zo'n bijzondere datum, maar het feit dat die nu op een zaterdag of vrijdag valt, maakt het extra populair."

Wie droomt van een opvallende trouwdatum, zal daarna wellicht even moeten wachten op een gelijkaardige gelegenheid.

Trouw2
Laurens De Jaegher
Niels Jonckheere

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