De actie is het resultaat van een onderzoek dat in 2024 begon, nadat de politie van Oostende een bende op het spoor kwam die vermoedelijk handelde in verdovende middelen. Op vraag van het parket West-Vlaanderen leidde een onderzoeksrechter uit Brugge het verdere onderzoek.

Op 21 mei voerde de politie tien huiszoekingen uit in Oostende, Middelkerke, Nieuwpoort en Leuven. In de woning van de vermoedelijke leider, een 45-jarige Russische man, werd ruim een kilo cocaïne gevonden. Ook op andere locaties werden kleinere hoeveelheden ontdekt. In totaal werd ongeveer zeven kilo cocaïne in beslag genomen.