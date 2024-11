De beklaagde wachtte zijn voormalige echtgenote op 4 maart op aan haar werk in Zeebrugge. De 31-jarige vrouw werd in haar wagen geduwd en met een mes bedreigd. Het slachtoffer probeerde te ontkomen, waarop Dori P. haar op de parking met zijn breekmes te lijf ging. Daarbij werd de Roemeense geraakt in de hals, maar van levensgevaar was nooit sprake. De beklaagde vluchtte weg met de auto van zijn ex-partner, maar kon enkele uren later ingerekend worden.