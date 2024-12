Vrijdagavond rukte de brandweer uit naar een villa langs de Spinnerijstraat in Moen. Een zetel van de woning vatte vuur bij het opgooien van één of meerdere blokken in de haard. De brand raakte vrij snel onder controle, maar er ontstond wel een enorme rookontwikkeling. De woning is tijdelijk onbewoonbaar verklaard en beide inwoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis ter controle.