De ouders van het slachtoffer trokken in 2019 voor een jaar naar Senegal en besloten om hun toen 5-jarige dochter toe te vertrouwen aan een tante en nonkel. "Maar vanaf die eerste avond werd het meisje misbruikt door de beklaagde", aldus de procureur, die sprak over bijzonder zwaarwichtige feiten. "In plaats van voor haar te zorgen, werd ze bijna elke avond aangerand."