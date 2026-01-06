De politie had zowel aandacht voor verkeersinbreuken, in het bijzonder rijden onder invloed van alcohol of drugs, als voor rondtrekkende daderbendes die zich bezighouden met onder meer woninginbraken, mensensmokkel of drugs- of wapentrafiek.

Het initiatief voor de geïntegreerde actie kwam van de politiescholen. "De West-Vlaamse politieschool, politieschool PAULO en de Nationale Politieacademie (ANPA) zetten hun aspirant-inspecteurs, -hoofdinspecteurs en -commissarissen in om de actie mee voor te bereiden en uit te voeren. De aspiranten werden verspreid over de verschillende controlelocaties ingezet", zegt de federale politie. In totaal namen meer dan 700 politiemensen aan de actie deel, onder wie meer dan honderd in opleiding.