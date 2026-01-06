8°C
Zes­tien gesein­de per­so­nen gevat bij gro­te con­tro­le­ac­tie in Oost- en West-Vlaanderen

Politie zwaailicht

Bij een grote controle-actie in Oost- en West-Vlaanderen hebben de federale en lokale politie zaterdag zestien geseinde personen geïdentificeerd en acht personen gerechtelijk gearresteerd, vooral voor drugsgerelateerde feiten. Dat meldt de federale politie.

De politie had zowel aandacht voor verkeersinbreuken, in het bijzonder rijden onder invloed van alcohol of drugs, als voor rondtrekkende daderbendes die zich bezighouden met onder meer woninginbraken, mensensmokkel of drugs- of wapentrafiek.

Het initiatief voor de geïntegreerde actie kwam van de politiescholen. "De West-Vlaamse politieschool, politieschool PAULO en de Nationale Politieacademie (ANPA) zetten hun aspirant-inspecteurs, -hoofdinspecteurs en -commissarissen in om de actie mee voor te bereiden en uit te voeren. De aspiranten werden verspreid over de verschillende controlelocaties ingezet", zegt de federale politie. In totaal namen meer dan 700 politiemensen aan de actie deel, onder wie meer dan honderd in opleiding.

57 rijbewijzen ingetrokken

In West-Vlaanderen waren er 57 onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs voor rijden onder invloed van alcohol (36) of drugs (21). De politie nam onder meer drie messen, tien patronen, 120 sloffen namaaksigaretten en 8,8 kilogram tabak in beslag. "Er waren zes gerechtelijke arrestaties voor onder meer heling, drugsverkoop en poging doodslag. Een bestuurder probeerde zich aan de controle te onttrekken, waarbij een collega bijna werd aangereden. Drie geseinde personen werden geïdentificeerd onder meer voor verhoor en bevel tot gevangenneming." 

Belga
Politie

