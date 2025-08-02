De politie viel op vrijdagavond 1 augustus binnen op een leegstaande boerderij langs de Westernieuwweg in Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke. De speurders ontdekten er een groot drugslab. Volgens het parket verwerkten de verdachten cocaïnepasta tot cocaïnepoeder, om dat vervolgen in blokken te persen. Er zou al meer dan 60 kilogram cocaïne verwerkt zijn.

Tijdens de inval werden in totaal zeven mannen gearresteerd. Enkele verdachten probeerden nog tevergeefs weg te vluchten. Drie andere verdachten werden opgepakt nadat hun voertuig werd onderschept door de speurders. Na verhoor werden een Nederlander en negen Colombianen aangehouden. Vrijdag zullen vier Colombianen opnieuw voor de raadkamer moeten verschijnen, de anderen blijven een maand langer in de cel.

