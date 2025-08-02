23°C
Jabbeke

Zes ver­dach­ten blij­ven aan­ge­hou­den voor drugsla­bo in Jabbeke

In het onderzoek naar een drugslabo in Jabbeke heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van zes verdachten met een maand verlengd. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In het lab zou al meer dan 60 kilogram cocaïne verwerkt zijn.

De politie viel op vrijdagavond 1 augustus binnen op een leegstaande boerderij langs de Westernieuwweg in Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke. De speurders ontdekten er een groot drugslab. Volgens het parket verwerkten de verdachten cocaïnepasta tot cocaïnepoeder, om dat vervolgen in blokken te persen. Er zou al meer dan 60 kilogram cocaïne verwerkt zijn.

Tijdens de inval werden in totaal zeven mannen gearresteerd. Enkele verdachten probeerden nog tevergeefs weg te vluchten. Drie andere verdachten werden opgepakt nadat hun voertuig werd onderschept door de speurders. Na verhoor werden een Nederlander en negen Colombianen aangehouden. Vrijdag zullen vier Colombianen opnieuw voor de raadkamer moeten verschijnen, de anderen blijven een maand langer in de cel.

Drugslabo ontdekt in Jabbeke, al meer dan 60 kilogram cocaïne verwerkt

Boer aangehouden

Enkele dagen na de ontdekking werd ook de eigenaar van de boerderij als verdachte opgepakt. De Brugse onderzoeksrechter besliste echter om de landbouwer onder voorwaarden vrij te laten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of hij op de hoogte was.

