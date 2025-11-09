De inspectiediensten voerden op 30 mei 2023 een controle uit op de werf van het nieuwe casino van Middelkerke. Het daaropvolgende loononderzoek wees uit dat 92 werknemers ongeveer 260.000 euro te weinig betaald kregen. Het ging om bouwvakkers uit onder andere Portugal, Brazilië, Marokko, Angola, Guinee-Bissau en Sao Tomé en Principe. De arbeiders deden ook te veel overwerk en moesten op feestdagen aan de slag.

Terugbetalen

Het Portugese bedrijf van Alexandre T. probeerde de situatie te regulariseren, maar het arbeidsauditoraat stelde zich vragen bij die betalingen. Enkele slachtoffers verklaarden immers dat ze het geld later moesten terugbetalen. Van sommige betalingen werden bovendien enkel dubieuze Word-bestanden als bewijs voorgelegd.

Al vaker veroordeeld

Volgens arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx is er minstens 48.000 euro achterstallig loon nog steeds niet betaald. In die omstandigheden vorderde het OM de verbeurdverklaring van dat bedrag. Alexandre T. hing acht maanden cel en 8.000 euro boete boven het hoofd, terwijl zijn bedrijf 16.000 euro boete riskeerde. Daarbij werd opgemerkt dat de beklaagde in het buitenland al zes veroordelingen opliep, onder andere voor fraude en geweldpleging. Zo kreeg hij in november 2022 in het Franse La Roche-sur-Yon al eens twee jaar cel, deels voorwaardelijk.

Wel volledig betaald?

De verdediging pleitte dat iedereen ondertussen wel degelijk volledig betaald zou zijn. Van enig gesjoemel met de betalingsbewijzen was er volgens meester Tom Lemense absoluut geen sprake. Voor de sociale dumping stuurde de verdediging tevergeefs aan op opschorting van straf.

De rechter veroordeelde Alexandre T. uiteindelijk tot zes maanden effectieve celstraf, 8.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 9.000 euro. Zijn bedrijf werd veroordeeld tot een verbeurdverklaring van 36.000 euro en een boete van 16.000 euro, waarvan de helft met uitstel.